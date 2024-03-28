Волкова (Чиканова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Чиканова) Мария Павловна

Волкова (Чиканова) Мария Павловна

Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1919

Сын: Волков Иван Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.