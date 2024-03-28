Волкова (Чиканова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1919
Сын: Волков Иван Иванович
Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Смерть
1968