Демовский Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.2006
Дата смерти09.02.2006
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
09.02.2006
Рождение
25.03.2006
Отец: Демовский Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демовский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Демовская Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демовская) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Демовская Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно