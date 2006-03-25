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Демовский Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.2006

Дата смерти

09.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
09.02.2006
Рождение
25.03.2006

Отец: Демовский Трофим

Мать: Игрушечкина Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демовский Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Демовская Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демовская) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Демовская Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демовская Александра Федоровна

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