Григорий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Степанов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1712 ст.

Дата смерти

До 1776 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Жена

Около 1715 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.

Отец: Степан Евстафьев

Мать: Ульяна Спиридонова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Марфа Пименова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Пименова

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1776 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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