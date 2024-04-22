Григорий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712 ст.
Дата смертиДо 1776 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.
Отец: Степан Евстафьев
Мать: Ульяна Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Пименова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Пименова
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1776 ст.