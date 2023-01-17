Чеглокова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Чеглоков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Чеглоков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Чеглоков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Чеглоков Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784