Чеглокова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеглокова Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Чеглоков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Чеглоков Григорий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Чеглоков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Чеглоков Григорий Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеглоков Григорий Алексеевич

Смерть
1784
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