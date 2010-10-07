Осова Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.2010
Дочь: Осова Ирина Денисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.2021
Сын: Осов Фёдор Денисович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности