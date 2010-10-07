Осова Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осова Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.2010

Дочь: Осова Ирина Денисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.2021

Сын: Осов Фёдор Денисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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