Фокей Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Порфириева
Рождение ребёнка
07.06.1884 ст.
Сын: Иван Фокеев
Мать ребёнка: Евфимия Порфириева
Деревни Нератовки билетный солдат Фокей Леонтьев и законная его жена Евфимия Порфириева,оба православные
Смерть
Неизвестно