Прасковья Ильина
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1884
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Никитин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
12.06.1896
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Никитин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
19.02.1899
Отец ребёнка: Никитин Иван Тимофеев
Смерть
После 1917