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Прасковья Ильина

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1884

Муж: Никитин Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Никитин Василий Иванов

Отец ребёнка: Никитин Иван Тимофеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Никитин Иван Тимофеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Никитин Иван Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван Тимофеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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