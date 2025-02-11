Кухаревская Екатерина
женский, родилась Около 1820
умерла Неизвестно
ОтецКарпОколо 1790 г.р.
Супруги
Кухаревский ВасилийОколо 1795 г.р.
Дети
Кухаревский ФедорОколо 1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухаревский Василий
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Кухаревский Федор
Отец ребёнка: Кухаревский Василий
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно