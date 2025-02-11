Кухаревская Екатерина Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Кухаревская Екатерина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1820

умерла Неизвестно

Отец
КарпОколо 1790 г.р.
Супруги
Кухаревский ВасилийОколо 1795 г.р.
Дети
Кухаревский ФедорОколо 1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухаревский Василий

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Кухаревский Федор

Отец ребёнка: Кухаревский Василий

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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