Усенко Николай Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1882 ст.
Сын: Усенко Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Усенко Анастасия Пантелеймоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
На 1882 год - мещанин города Карасубазар Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно