Вебер (Васенин) Надежда Николаевна
Место рожденияст. Тугулым
Дата рождения18.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2006
Рождение ребёнка
14.12.2008
Рождение ребёнка
23.12.2012
Рождение ребёнка
27.01.2022
Отец ребёнка: Вебер Виталий Феликсович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область