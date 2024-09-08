Вебер (Васенин) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вебер (Васенин) Надежда Николаевна

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Место рождения

ст. Тугулым

Дата рождения

18.01.1987

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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2022 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987

Отец: Васенин Николай Семёнович

Мать: Васенина (Новосёлова) Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вебер Виталий Феликсович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вебер Виталий Феликсович

Рождение ребёнка
14.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вебер Виталий Феликсович

Рождение ребёнка
23.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вебер Виталий Феликсович

Рождение ребёнка
27.01.2022

Сын: Вебер Георгий Витальевич

Отец ребёнка: Вебер Виталий Феликсович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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