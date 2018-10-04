Горб Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1949
Дата смерти04.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1949
Отец: Горб Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горб Светлана
Рождение ребёнка
31.10.1976
Дочь: Горб-Позднякова-Никонорова Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1988
Мать ребёнка: Горб Светлана
Смерть
04.10.2018