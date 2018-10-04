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Горб Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1949

Дата смерти

04.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1949

Отец: Горб Петр Иванович

Мать: Горб-Онищенко Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горб Светлана

Рождение ребёнка
31.10.1976

Дочь: Горб-Позднякова-Никонорова Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1988

Сын: Горб Денис Вячеславович

Мать ребёнка: Горб Светлана

Смерть
04.10.2018

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