Матшин Назыйм Хасанша Улы
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович
Мать: Халиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)