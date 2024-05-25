Матшин Назыйм Хасанша Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матшин Назыйм Хасанша Улы

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Мухаметшин Хасанша Мухаметович

Мать: Халиса

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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