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Мустафин Хамит Усманович

Место рождения

Б.Сабы

Дата рождения

10.03.1931

Дата смерти

29.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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1960 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931

Отец: Мустафин Усман

Мать: Мустафина Шамсегалям Шакирзяновна

Б.Сабы
Бракосочетание
02.02.1957

Жена: Мустафина Гульчира Габдулбариевна

Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульчира Габдулбариевна

пгт.Богатые Сабы РТ
Рождение ребёнка
26.12.1960

Дочь: Халиуллина Сайма Хамитовна

Мать ребёнка: Мустафина Гульчира Габдулбариевна

Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульчира Габдулбариевна

Б.Сабы
Рождение ребёнка
16.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафина Гульчира Габдулбариевна

Б.Сабы
Смерть
29.11.1979
Б.Сабы
Похороны
Неизвестно
Б.Сабы
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