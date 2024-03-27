Мустафин Хамит Усманович
Место рожденияБ.Сабы
Дата рождения10.03.1931
Дата смерти29.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931
Отец: Мустафин Усман
Б.Сабы
Бракосочетание
02.02.1957
Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.11.1958
пгт.Богатые Сабы РТ
Рождение ребёнка
26.12.1960
Дочь: Халиуллина Сайма Хамитовна
Мать ребёнка: Мустафина Гульчира Габдулбариевна
Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.08.1963
Б.Сабы
Рождение ребёнка
16.02.1972
Б.Сабы
Смерть
29.11.1979
Б.Сабы
Похороны
Неизвестно
Б.Сабы