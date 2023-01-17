Корлякова (Лумпова) Фаина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корлякова (Лумпова) Фаина Семёновна

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Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Карликов Василий Федорович

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Карликов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Карликов Николай Федорович

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Карликова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Карликов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Карликова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Карликов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Рождение ребёнка
08.10.1951

Дочь: Карликова Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карликов Федор Семёнович

Смерть
Неизвестно
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