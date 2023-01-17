Корлякова (Лумпова) Фаина Семёновна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Карликов Василий Федорович
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Карликов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Карликов Николай Федорович
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Карликова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Карликов Виктор Федорович
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Карликова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Карликов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Рождение ребёнка
08.10.1951
Дочь: Карликова Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Карликов Федор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно