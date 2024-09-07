Буланова-Платнова Любовь Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова-Платнова Любовь Матвеевна

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Место рождения

Стрешнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.09.1912

Дата смерти

20.11.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрешнево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланова-Минаева Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Буланов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буланов Георгий Иванович

Смерть
20.11.1993
Москва, город федерального значения Москва
Умерла в Москве, похоронили в Митино

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