Буланова-Платнова Любовь Матвеевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1912
Дата смерти20.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланова-Минаева Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Буланов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буланов Георгий Иванович
Смерть
20.11.1993
Москва, город федерального значения Москва
Умерла в Москве, похоронили в Митино