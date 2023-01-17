Никитина Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения17.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Шабунин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.08.?
Сын: Шабунин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шабунин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабунина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Шабунин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Шабунин Михаил
Смерть
Неизвестно