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Никитина Пелагея Семеновна

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Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Шабунин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.08.?

Сын: Шабунин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шабунин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабунина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Шабунин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Шабунин Михаил

Смерть
Неизвестно
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