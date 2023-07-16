Карамышев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамышев Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карамышева Фёкла Александровна

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.06.1923

Сын: Карамышев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Карамышева Фёкла Александровна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Карамышевым Михаилом, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Карамышев Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно

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