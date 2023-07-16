Карамышев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1923
Сын: Карамышев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Карамышева Фёкла Александровна
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Карамышевым Михаилом, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Карамышев Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно