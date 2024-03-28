Масленникова (Стригина) Матрёна
Место рожденияВоронежская губерния, Богучарский уезд
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Стригин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Масленников Петр
Бракосочетание
05.11.1901
Муж: Масленников Петр
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Трофимова (Масленникова) Александра
Отец ребёнка: Масленников Петр
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: (Масленникова) Анастасия
Отец ребёнка: Масленников Петр
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Масленников Василий
Отец ребёнка: Масленников Петр
Рождение ребёнка
1916
Сын: Масленников Михаил
Отец ребёнка: Масленников Петр
Смерть
Около 1920
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Около 1920