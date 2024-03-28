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Масленникова (Стригина) Матрёна

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Место рождения

Воронежская губерния, Богучарский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Стригин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Масленников Александр

Отец ребёнка: Масленников Петр

Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Масленников Петр

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Трофимова (Масленникова) Александра

Отец ребёнка: Масленников Петр

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: (Масленникова) Анастасия

Отец ребёнка: Масленников Петр

Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Масленников Василий

Отец ребёнка: Масленников Петр

Рождение ребёнка
1916

Сын: Масленников Михаил

Отец ребёнка: Масленников Петр

Смерть
Около 1920
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Около 1920

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