- Ирина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Пересторонина Евдкия Тихоновна
Отец ребёнка: Пересторонин Тихон Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Пересторонин Иван Тихонович
Отец ребёнка: Пересторонин Тихон Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Пересторонина Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Пересторонин Тихон Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 15.02.1834 ст.
Сын: Пересторонин Тимофей Тихонович
Отец ребёнка: Пересторонин Тихон Евсеевич
Смерть
Неизвестно