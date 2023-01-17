Бибирайхан мулла Нурмухаммад кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибирайхан мулла Нурмухаммад кызы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.04.1908

Муж: Шагисалтан Мухамметвали улы

Рождение ребёнка
08.05.1909 ст.

Сын: Мухамметфазыл Мухамметвали улы

Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Сын: Файзигаян Шагисултан улы

Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1911 ст.

Сын: Мухаммадгул Шагисултан улы

Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Сын: Мухаммадфазыл Шагисултан улы

Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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