Бибирайхан мулла Нурмухаммад кызы
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1908
Рождение ребёнка
08.05.1909 ст.
Сын: Мухамметфазыл Мухамметвали улы
Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы
Рождение ребёнка
18.10.1911 ст.
Сын: Мухаммадгул Шагисултан улы
Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Сын: Мухаммадфазыл Шагисултан улы
Отец ребёнка: Шагисалтан Мухамметвали улы
Смерть
Неизвестно