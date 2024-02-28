Екатерина Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Космин
Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1871
Дочь: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Космин
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Космин
Смерть
По 1888