Екатерина Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1846 и 1847 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Космин

Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1871

Дочь: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Космин

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Космин

Смерть
По 1888
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