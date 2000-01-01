Жариков Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖариков Петр Петрович

Жариков Петр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Жариков Петр Иванович

Мать: Жарикова Агафья Александровна

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close