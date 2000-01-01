Наумова (Ершова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1938
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ершов Михаил Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Наумов Александр Павлович
Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович
Рождение ребёнка
12.06.1900
Сын: Наумов Иван Павлович
Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Илья Павлович
Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович
Смерть
1938