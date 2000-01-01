Наумова (Ершова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Ершова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ершов Михаил Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Наумов Александр Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович

Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Наумов Иван Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Илья Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Степан Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Макарович

Смерть
1938
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