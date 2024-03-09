Берднов Иван Николаевич 29.06.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Берднов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1965

Отец: Берднов Николай Иванович

Мать: Берднова Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986

Дочь: (Берднова) Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Берднова (Челнокова) Валентина

Рождение ребёнка
19.08.1991

Сын: Берднов Александр Иванович

Мать ребёнка: Берднова (Челнокова) Валентина

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