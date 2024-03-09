Берднов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1965
Отец: Берднов Николай Иванович
Мать: Берднова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Дочь: (Берднова) Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Берднова (Челнокова) Валентина
Рождение ребёнка
19.08.1991
Сын: Берднов Александр Иванович
Мать ребёнка: Берднова (Челнокова) Валентина