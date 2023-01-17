Пивоварова Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения05.12.1927
Дата смерти30.07.20021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1951
Дочь: Иванова Анна Павловна
Отец ребёнка: Пивоваров Павел Трофимович
Рождение ребёнка
18.10.1956
Дочь: Яковиченко Антонина Павловна
Отец ребёнка: Пивоваров Павел Трофимович
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Ряполова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Пивоваров Павел Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.20021