Пивоварова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова Екатерина Филипповна

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Место рождения

Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.12.1927

Дата смерти

30.07.20021

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1951

Дочь: Иванова Анна Павловна

Отец ребёнка: Пивоваров Павел Трофимович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1956

Дочь: Яковиченко Антонина Павловна

Отец ребёнка: Пивоваров Павел Трофимович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Ряполова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Пивоваров Павел Трофимович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Павел Трофимович

Смерть
30.07.20021
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