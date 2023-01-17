Кузьмичева (Кузьмичева) Антонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичева (Кузьмичева) Антонида Ивановна

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

07.05.1920

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920

Отец: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Мать: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1944

Дочь: Яковлева Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Кравченко Валентин Никитович

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Удочерена в 1953 Кравченко Тамарой Михайловной (1925-1999),второй супругой своего отца, которая также являлась и двоюродной сестрой умершей матери Галины-Кузьмичевой Антониды Ивановны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Валентин Никитович

Смерть
1946
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
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