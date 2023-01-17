Кузьмичева (Кузьмичева) Антонида Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.05.1920
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920
Рождение ребёнка
07.03.1944
Дочь: Яковлева Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Кравченко Валентин Никитович
Удочерена в 1953 Кравченко Тамарой Михайловной (1925-1999),второй супругой своего отца, которая также являлась и двоюродной сестрой умершей матери Галины-Кузьмичевой Антониды Ивановны
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946