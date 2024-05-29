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Сафонов Федор Павлович

Место рождения

д. Дальнее поле Тюменская обл., Уватский р-н

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1941
Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 42 стрелковая дивизия; 44 стрелковый полк 42 стрелковой дивизии (II)
Пропал без вести (военное)
1943
Воинское звание рядовой Последнее место службы 42 стрелковая дивизия Воинская часть 42 стрелковая дивизия Дата выбытия __.03.1943
Ранение
1944
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 44 стрелковый полк 42 стрелковой дивизии (II) Воинская часть 44 стрелковый полк 42 стрелковой дивизии (II) Дата выбытия 30.08.1944 Причина выбыт... Показать все
Смерть
Неизвестно

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