Сафонов Федор Павлович
Место рожденияд. Дальнее поле Тюменская обл., Уватский р-н
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1941
Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 42 стрелковая дивизия; 44 стрелковый полк 42 стрелковой дивизии (II)
Пропал без вести (военное)
1943
Воинское звание рядовой Последнее место службы 42 стрелковая дивизия Воинская часть 42 стрелковая дивизия Дата выбытия __.03.1943
Ранение
1944
Воинское звание красноармеец Последнее место службы 44 стрелковый полк 42 стрелковой дивизии (II) Воинская часть 44 стрелковый полк 42 стрелковой дивизии (II) Дата выбытия 30.08.1944 Причина выбыт... Показать все
Смерть
Неизвестно