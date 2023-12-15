Диденко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

30.05.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диденко Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Диденко Ефимий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1888

Сын: Диденко Митрофан Ефимович

Отец ребёнка: Диденко Ефимий Иванович

Смерть
30.05.1904
Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

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