Диденко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти30.05.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Диденко Ефимий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1888
Сын: Диденко Митрофан Ефимович
Отец ребёнка: Диденко Ефимий Иванович
Смерть
30.05.1904
Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область