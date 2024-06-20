Зязин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зязин Николай

Место рождения

Шарапово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарапово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шарапово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шарапово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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