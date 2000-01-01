Анфилогов Фёдор Яковлевич
Место рожденияМесто рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Дата рождения12.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1886
Отец: Анфилогов Я Ф
Мать: не указана
Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Анна Кузьмовна
Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кузьмовна
Смерть
Неизвестно