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Анфилогов Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна

Дата рождения

12.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1886

Отец: Анфилогов Я Ф

Мать: не указана

Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Рождение ребёнка
1908

Сын: Анфилогов Иван Федорович

Мать ребёнка: Анна Кузьмовна

Место рождения: Башкирская АССР, Билебейский р-он, ст.Талыбулак, п.Ярославна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кузьмовна

Смерть
Неизвестно
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