Степан Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Андреев

Степан Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Между 1716 и 1743

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Андрей Иванов

Мать: Мать Степана и Егора Андреевых

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Леонтий Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1707

Сын: Сергей Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1709

Сын: Алексей Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1711

Сын: Тимофей Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1713

Сын: Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Смерть
Между 1716 и 1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
56.029749, 36.554254
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close