Степан Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиМежду 1716 и 1743
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Леонтий Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1697
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1707
Сын: Сергей Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Алексей Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1711
Сын: Тимофей Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1713
Сын: Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Смерть
Между 1716 и 1743
56.029749, 36.554254