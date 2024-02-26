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Марфа Митрофанова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

04.02.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Степан Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Спиридон Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Петр Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сергей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Козьма Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Петров (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
04.02.1866 ст.
Причина смерти: старость
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