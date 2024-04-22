Долгая (Серебро) Агафия Мойсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгая (Серебро) Агафия Мойсеева

Место рождения

Бояры, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серебро Моисей

Мать: не указана

Бояры, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.10.1892 ст.

Сын: Долгий Нестер Андреев

Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.08.1895 ст.

Дочь: Долгая Анна Андреева

Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.02.1898 ст.

Дочь: Долгая Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.07.1900 ст.

Дочь: Долгая Анна Андреева

Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Андрей Минов

Смерть
Неизвестно
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