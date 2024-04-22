Долгая (Серебро) Агафия Мойсеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серебро Моисей
Рождение ребёнка
22.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов
Рождение ребёнка
24.08.1895 ст.
Дочь: Долгая Анна Андреева
Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов
Рождение ребёнка
23.02.1898 ст.
Дочь: Долгая Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов
Рождение ребёнка
24.07.1900 ст.
Дочь: Долгая Анна Андреева
Отец ребёнка: Долгий Андрей Минов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгий Андрей Минов
Смерть
Неизвестно