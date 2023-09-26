Юрьева (Кудинова?) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Кудинова?) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1888

Дочь: Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Юрьев Прохор Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1890

Сын: Юрьев Дмитрий Прохорович

Отец ребёнка: Юрьев Прохор Трофимович

Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893

Сын: Юрьев Николай Прохорович

Отец ребёнка: Юрьев Прохор Трофимович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
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