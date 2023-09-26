Юрьева (Кудинова?) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1888
Дочь: Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Юрьев Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
24.10.1890
Отец ребёнка: Юрьев Прохор Трофимович
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893
Отец ребёнка: Юрьев Прохор Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно