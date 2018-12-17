Швачко (Лаврищева) Нина Фомичева
Место рожденияКраснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лушпа Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Швачко Константин Абрамович
Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм
Рождение ребёнка
12.10.1945
Сын: Швачко Евгений Константинович
Отец ребёнка: Швачко Константин Абрамович
Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно