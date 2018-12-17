Швачко (Лаврищева) Нина Фомичева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швачко (Лаврищева) Нина Фомичева

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Место рождения

Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лушпа Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Швачко Константин Абрамович

Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм
Рождение ребёнка
12.10.1945

Сын: Швачко Евгений Константинович

Отец ребёнка: Швачко Константин Абрамович

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швачко Константин Абрамович

Смерть
Неизвестно
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