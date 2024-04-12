- Евдокия Пахомовна
Место рождения
Дата рождения27.07.1884 ст.
Дата смертиПосле 1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1884 ст.
Отец: - Пахом Петрович
Мать: - Ефимия Ильинична
Восприемник
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-21ж) Крёстная дочь: Александра Пахомовна из д.Бухалдино (единокровная сестра)
Смерть
После 1901 ст.