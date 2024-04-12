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- Евдокия Пахомовна

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

27.07.1884 ст.

Дата смерти

После 1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1884 ст.

Отец: - Пахом Петрович

Мать: - Ефимия Ильинична

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-21ж) Крёстная дочь: Александра Пахомовна из д.Бухалдино (единокровная сестра)
Смерть
После 1901 ст.
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