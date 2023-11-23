Ситин Андрей Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситин Андрей Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: Феодора Иванова

О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьякон села Покровского на Сити Мологского уезда. Впоследствии рукоположен во священника к церкви села Тимохова Мышкинского уезда. 3 октября 1822 года по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ситина) Анна Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви с. Покровское на Сити Мологского уезда
Рождение ребёнка
1804

Сын: Морев Фёдор Андреев

Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Морев Семён Андреев

Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева

Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославской духовной семинарии, из среднего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Сын: Морев (Ситин) Иван Андреев

Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева

Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославском духовном училище. В 1824 году определен во... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ситин Андрей Андреев

Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ситин Алексей Андреев

Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Ситина) Фелицата Андреева

Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева

Смерть
Неизвестно

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