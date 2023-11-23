Ситин Андрей Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: Феодора Иванова
О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьякон села Покровского на Сити Мологского уезда. Впоследствии рукоположен во священника к церкви села Тимохова Мышкинского уезда. 3 октября 1822 года по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ситина) Анна Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви с. Покровское на Сити Мологского уезда
Рождение ребёнка
1804
Сын: Морев Фёдор Андреев
Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Морев Семён Андреев
Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева
Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославской духовной семинарии, из среднего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Сын: Морев (Ситин) Иван Андреев
Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева
Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославском духовном училище. В 1824 году определен во... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ситин Андрей Андреев
Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Ситина) Фелицата Андреева
Мать ребёнка: (Ситина) Анна Андреева
Смерть
Неизвестно