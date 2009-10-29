Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти29.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Шляхтин Апанас Алексеевич
Мать: Шляхтина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тежар Федор Павлович
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
14.09.1955
Отец ребёнка: Тежар Федор Павлович
Смерть
29.10.2009
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно