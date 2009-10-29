Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тежар (Шляхтина) Мария Афанасьевна

Место рождения

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

29.10.2009

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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1955 г.р.

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Шляхтин Апанас Алексеевич

Мать: Шляхтина ?

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тежар Федор Павлович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тежар Федор Павлович

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тежар Федор Павлович

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тежар Федор Павлович

Рождение ребёнка
14.09.1955

Сын: Тежар Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Тежар Федор Павлович

Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
29.10.2009
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Житин, Осиповичский район, Могилёвская область

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