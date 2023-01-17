Зинина (Емельянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинина (Емельянова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1979

Отец: Емельянов Станислав

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.2011

Муж: Зинин Вадим

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец Бракосочетания"
Рождение ребёнка
20.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинин Вадим

Место жительства
Неизвестно
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