Зинина (Емельянова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1979
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1979
Отец: Емельянов Станислав
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.2011
Муж: Зинин Вадим
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец Бракосочетания"
Рождение ребёнка
20.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинин Вадим
Место жительства
Неизвестно