Полтавец (Каплина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтавец (Каплина) Людмила Ивановна

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Место рождения

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

05.06.1947

Дата смерти

01.06.1995

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1947

Отец: Каплин Иван Николаевич

Мать: Каплина (Гуськова) Наталья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понкратов Александр Петрович

Смерть
01.06.1995
Похороны
Неизвестно

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