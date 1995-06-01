Полтавец (Каплина) Людмила Ивановна
Место рождения412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Дата рождения05.06.1947
Дата смерти01.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1947
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Понкратов Александр Петрович
Смерть
01.06.1995
Похороны
Неизвестно