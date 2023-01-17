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Куранов Петр Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.08.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1838 ст.

Отец: Куранов Константин Андреевич

Мать: Куранова Екатерина Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак команды малолеток Восприемники: мещанин Николай Петрович Данилов и мещанка жена Акилина Алексеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 414 номер 72
Бракосочетание
14.03.1858 ст.

Жена: Куранова Евдокия Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Петр Константинович Куранов - 20 лет Невеста: Евдокия Семеновна - 18 лет дочь девица мещанина Семена Ивановича Михайлова Поручители: служащий казак Василий Ильич Епашенников, от... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1859 ст.

Дочь: Куранова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Никита Андрееич Федоров и служащего казака Ивана Васильевича Куранова жена Марья Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 218 н... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1861 ст.

Сын: Куранов Василий Петрович

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Семеновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Александр Куранов и казака Андрея Аристова дочь девица Евдокия https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 382 номер 8
Смерть
Неизвестно
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