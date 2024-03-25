Никитин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.06.1960
Дата смерти13.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1960
Рождение ребёнка
16.04.1986
Мать ребёнка: Никитина Надежда
Навои, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никитина Надежда
Навои, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Надежда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1988
Навои, Узбекистан