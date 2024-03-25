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Никитин Андрей Михайлович

Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.06.1960

Дата смерти

13.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1960

Отец: Никитин Михаил Семёнович

Мать: Никитина Алевтина Венедиктовна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.04.1986

Сын: Никитин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Никитина Надежда

Навои, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Никитина Надежда

Навои, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Надежда

Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
13.11.1988
Навои, Узбекистан
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