Шатохина Васильева Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохина Васильева Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Стахова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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