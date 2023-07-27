Тамбовцева (Ишкова) Прасковья Мелантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Ишкова) Прасковья Мелантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: Шевелева Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Зибарева Мария Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович

Северо-Казахстанская обл
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович

Рождение ребёнка
07.06.1907

Сын: Тамбовцев Иван Семенович

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович

Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Тамбовцев Павел Семенович

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Семен Романович

Смерть
1963
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