Тамбовцева (Ишкова) Прасковья Мелантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: Шевелева Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Зибарева Мария Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович
Северо-Казахстанская обл
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович
Рождение ребёнка
07.06.1907
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович
Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
21.06.1912
Сын: Тамбовцев Павел Семенович
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Семен Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963