Батуева (Орлова) Елена Михайловна
женский, родилась После 1900
умерла Неизвестно, Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
ОтецОрлов Михаил ЛеонтьевичМежду 1859 и 1860 г.р.
МатьОрлова (Клюкина) Мавра Ивановна28.04.1860 г.р.
Супруги
Гурий МироновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Миронович
Смерть
Неизвестно
Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край