Батуева (Орлова) Елена Михайловна После 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Батуева (Орлова) Елена Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась После 1900

умерла Неизвестно, Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край

Отец
Орлов Михаил ЛеонтьевичМежду 1859 и 1860 г.р.
Мать
Орлова (Клюкина) Мавра Ивановна28.04.1860 г.р.
Супруги
Гурий МироновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900

Отец: Орлов Михаил Леонтьевич

Мать: Орлова (Клюкина) Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Миронович

Смерть
Неизвестно
Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край

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