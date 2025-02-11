Семён Никитин 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1782, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Алёна1780 г.р.
Дети
Иван Семёнов1798 г.р.
Егор Семёнов1799 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Алёна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1799

Сын: Егор Семёнов

Мать ребёнка: Алёна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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