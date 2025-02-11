Семён Никитин
мужской, родился 1782, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Алёна1780 г.р.
Дети
Иван Семёнов1798 г.р.
Егор Семёнов1799 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алёна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Егор Семёнов
Мать ребёнка: Алёна
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно