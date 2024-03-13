Семёнов Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Семёнов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Арменово, Ждановская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Арменово, Ждановская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Василий Егорович

Мать ребёнка: Семёнова Анна

Арменово, Ждановская волость, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно
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