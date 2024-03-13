Семёнов Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семёнова Анна
Смерть
Неизвестно