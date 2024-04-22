Булгин Макар Николаевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Булгин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Богомолова Акулина Макаровна
Рождение ребёнка
03.12.1880
Дочь: Булгин Иван Макарович
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: Юлианна Макаровна
Рождение ребёнка
05.06.1884
Дочь: Агрипина Макаровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно