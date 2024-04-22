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Булгин Макар Николаевич

Место рождения

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Булгин Николай Петрович

Мать: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Богомолова Акулина Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.12.1880

Дочь: Булгин Иван Макарович

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: Юлианна Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1884

Дочь: Агрипина Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгин Тимофей Макарович

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгина Анастасия Тимофеевна

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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