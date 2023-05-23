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Морозова Марина Александровна
Морозова Марина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1980
Пол
Женский
Отец
Трошин Александр Михайлович
1957 г.р.
Мать
Трошина (Карманова) Татьяна Алексеевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1980
Отец:
Трошин Александр Михайлович
Мать:
Трошина Татьяна Алексеевна
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