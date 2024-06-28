Львова Анюта Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Львов Яков Аронович
Мать: Львова Роня
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузман Яков Маркович
Отец ребёнка: Гузман Марк Натанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузман Арон Маркович
Отец ребёнка: Гузман Марк Натанович
Смерть
Неизвестно