Львова Анюта Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова Анюта Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Львов Яков Аронович

Мать: Львова Роня

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузман Марк Натанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузман Яков Маркович

Отец ребёнка: Гузман Марк Натанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузман Арон Маркович

Отец ребёнка: Гузман Марк Натанович

Смерть
Неизвестно

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